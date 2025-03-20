شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جماعة الحوثي تعلن قبل قليل مقتل "المرتضى محمد حميد الدين" وثلاثة من القيادات قتلوا بالغارات الامريكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترفت مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، اليوم الخميس، بمصرع أربعة قيادات بارزة في الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الأمريكية خلال الساعات الماضية واستهدفت مواقعها بعدة محافظات، لكنها دون أن تفصح عن تفاصيل دقيقة حول مكان أو ظروف مقتلهم.

واكتفت وسائل الإعلام الحوثية بالإعلان عن تشييع القتلى في صنعاء تحت مسمى "جبهات العزة والكرامة"، ما يؤكد ارتباط هذه الخسائر بالغارات الأمريكية الأخيرة.

وبحسب وسائل الإعلام التابعة لمليشيا الحوثي فإن الجماعة شيعت اليوم بصنعاء كل من:

الملازم ثاني المزعوم المرتضى محمد حميد الدين.

الملازم ثاني المزعوم نعمان هندوان الهندوان.

الملازم ثاني المزعوم بلال سعيد السماوي.

الملازم ثاني المزعوم رشاد أحمد جهلان.

يأتي ذلك بعد اعتراف المليشيات الحوثية بمصرع 26 ضابط خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، في الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت محافظة الجوف البيضاء وصعدة والحديدة وصنعاء وحجة