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شكرا لقرائتكم خبر عن 15 أبريل.. تفاصيل الاحتفال بذكرى تأسيس مجلس الأعمال السعودي الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ينظم مجلس الأعمال السعودي الأمريكي (USSBC) احتفالًا بالذكرى الثلاثين لتأسيسه من خلال فعالية خاصة في الحي الدبلوماسي بالرياض، يوم 15 أبريل المقبل، وذلك بعد إقامة حدث مماثل في هيوستن بولاية تكساس العام الماضي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمجلس تشارلز حلاب، أن الحدث الذي يأتي قبيل الاجتماعات رفيعة المستوى المرتقبة بين الحكومتين الأمريكية والسعودية في الرياض، سيستضيف أكثر من 200 ضيف بارز من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك ممثلون عن كبرى الشركات الأمريكية.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي للمجلس هو تسهيل الشراكات، ودفع عجلة النمو، والإسهام في تشكيل مستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن الروابط الاقتصادية بين البلدين في تزايد مستمر، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 29.7 مليار دولار في عام 2023.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمجلس تشارلز حلاب، أن الحدث الذي يأتي قبيل الاجتماعات رفيعة المستوى المرتقبة بين الحكومتين الأمريكية والسعودية في الرياض، سيستضيف أكثر من 200 ضيف بارز من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك ممثلون عن كبرى الشركات الأمريكية.
مجلس الأعمال السعودي الأمريكيوأكد أن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي على مدى أكثر من 3 عقود، كان شريكًا موثوقًا في تعزيز الفرص التجارية بين الشركات السعودية والأمريكية، مشيرًا إلى أن المجلس أدى دورًا نشطًا في دعم الشركات الأمريكية والسعودية في توسيع نطاق تعاونها عبر الحدود من خلال أكثر من 60 بعثة تطوير أعمال، وأكثر من 100 مبادرة إستراتيجية، وما يزيد عن 500 ندوة وفعالية للتواصل، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات والاستشارات الثنائية.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي للمجلس هو تسهيل الشراكات، ودفع عجلة النمو، والإسهام في تشكيل مستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن الروابط الاقتصادية بين البلدين في تزايد مستمر، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 29.7 مليار دولار في عام 2023.