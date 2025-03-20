شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات النقل الأعلى ترخيصا خلال فبراير 2005 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتامين الاجباري في مصر ان سيارات النقل المرخصة والمؤمن عليها اجباريا خلال فبراير 2025 بلغت عددها 2027سيارة.

وجاء من بينها 77 موديل 2022 و86 سيارة نقل موديل 2023 و272 سيارة موديل 2024 و1592 سيارة موديل 2025 .

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات والاهرام عن شهر فبراير 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 36944 مركبة.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2270 مركبة موديل 2022و2050مركبة موديل2023 و6911 مركبة موديل 2024 و25712 مركبه موديل 2025 ومركبة 2026.