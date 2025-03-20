شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة أوروبية تدعو لدعم الجيش الأوكراني بـ 5 مليارات يورو والان نبدء بالتفاصيل

الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا

إنشاء قوة حفظ سلام في أوكرانيا

الدمام - شريف احمد - دعت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الخميس، الدول الأعضاء لتوفير 5 مليارات يورو (4ر5 مليار دولار) لتزويد الجيش الأوكراني بالذخيرة.وذكرت خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن مساعدة أوكرانيا لصد الهجمات الروسية تتطلب ليس فقط كلمات ولكن أيضا أفعال.وكانت كالاس قد عرضت خطة بشأن التزامات أوروبية للمساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة تتراوح ما بين 20 مليار و 40 مليار يورو خلال هذا العام.ولكنها لم تحظ بدعم كاف من الدول الأعضاء، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مستوى الديون المرتفع في عدة دول أوروبية.وفيما يتعلق بإجراء مباحثات قمة مع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، قالت كالاس إنها تتطلع لسماع المزيد منه بشأن مباحثاته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ومن المقرر أن يجتمع قادة عسكريون في المملكة المتحدة اليوم الخميس، مع دخول التخطيط لإنشاء قوة حفظ سلام في أوكرانيا "المرحلة العملياتية".