شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ سنوات ...طائرة ملكية تدخل في هذه الاثناء الاجواء اليمنية "صورة مباشرة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رصدت أنظمة تتبع الطيران تحليق طائرة KC2 فوياجر (ZZ343)، وهي طائرة تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، فوق البحر الأحمر متجهة نحو الأراضي اليمنية. وتشير التقارير الأولية إلى أن الطائرة قد تكون جزءًا من عمليات دعم جوي في المنطقة، وسط تصاعد التوترات العسكرية المرتبطة بالهجمات الحوثية الأخيرة.



كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة منذ سنوات ...طائرة ملكية تدخل في هذه الاثناء الاجواء اليمنية "صورة مباشرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.