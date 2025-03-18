شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح على ارتفاع 71ر546 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وزاد المؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 71ر546 نقطة، أو 46ر1%، ليصل إلى 23ر37943 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 66ر39 نقطة، أو 44ر1%، ليصل إلى 78ر2787 نقطة.