الاقتصاد

بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح على ارتفاع 71ر546 نقطة

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د ب أ - طوكيو 0 تبليغ

بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح على ارتفاع 71ر546 نقطة

شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح على ارتفاع 71ر546 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وزاد المؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 71ر546 نقطة، أو 46ر1%، ليصل إلى 23ر37943 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 66ر39 نقطة، أو 44ر1%، ليصل إلى 78ر2787 نقطة.
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MO Nasa

MO Nasa

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