شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 2.. ياسمين صبرى تفكر فى الاستقالة بسبب نيقولا معوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 2، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، حديث "نانسى" مها نصار و"رحاب" سمر مرسي، عن اتخاذ "زينب" قرار إجازة بسبب إصرار "أسامة" نيقولا معوض على رؤيتها وطلب الزواج منها.

اتصلت "رحاب" بـ"زينب" ياسمين صبري، وعلمت منها أن "أسامة" جاء لمنزلها لطلب زواجها وقامت بطرده من المنزل، فيما تحدث "زينب" مع "نانسى" وأخبرتها بأنها تفكر في الاستقالة بسبب عدم ارتياحها في العمل بسبب إصرار "أسامة"، ولكن "نانسى" هدأتها وطالبتها بالتحلى بالصبر.

وشهدت الحلقة قيام "زينب" ياسمين صبري بطرد "أسامة" نيقولا معوض من منزلها بعد تقدمه بطلب الزواج منها، وذهب "صبري" عز زين خلف "أسامة" نيقولا معوض، واعتذر له بعد طرد ابنته "زينب" له، وطلب منه بعد أن تهدئ "زينب" أن يردوا عليه بردهم، فيما طلب "صبري" من ابنه "أحمد" عابد عنانى أن يسأل عليه.

حاول "أحمد" أن يجمع معلومات عن "أسامة"، ولكن كل ما عرفه أنه محام شاطر، وأنه يقوم بعمل الخير كثيراً، ويدافع عن الفقراء دون مقابل، وقرر هو ووالده "صبري" أن يقيما فترة خطوبة وتكون مدتها طويلة إذا وافقت "زينب" على المبدأ.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيقولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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