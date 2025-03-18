خالد سليم يكشف عن أصعب مشاهده في وتقابل حبيب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 01:21 مساءً - في ظل النجاح الذي يحققه مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وتصدره ترند مواقع التواصل الإجتماعي، كشف النجم خالد سليم عن أصعب مشاهده في العمل.

خالد سليم: يوسف في ورطة مش عارف يخرج منها

تحدث الفنان خالد سليم لموقع "عرب وود" عن أصعب مشاهده في مسلسله الرمضاني ""، حيث قال: "من أصعب مشاهدي في المسلسل كان دخول "ليل – ياسمين عبد العزيز" عليا مع "رقية – نيكول سابا" وهو في بيتها، أولًا رد الفعل عليها هي لما دخلت وشاهدتنا ودا عَكَس عليا رد الفعل اللي ظهر على الشاشة".

وأكمل: "دا كان من أصعب المشاهد عليا، لأن "ليل" اكتشفت كل الكذب اللي كان "يوسف" بيكذبوا عليها وكان بيبرروا بشكل يمكن يكون مقبول بالنسبة لليل، وممكن يكون مشكوك في أمره في بعض الأحيان، ولكن في هذه المرة هي خلاص شايفة بعينها".

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مسلسل "وتقابل حبيب"

يدور حول "ليل الحسيني" التي تعيش حياة هادئة مع زوجها يوسف، رجل الأعمال، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن؛ حيث تكتشف، بشكل مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من رقية العسكري، تدخل بعدها ليل في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

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