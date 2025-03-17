تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث حصد آلاف الاعجابات بعد ساعات من انتشاره عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت الفنانة الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, بتصوير مقطع فيديو مع إبنتها الحسناء “ود”. ووفقاً لتعليقات المتابعين فقد خطفت “ود” الأضواء وسحبت البساط من والدتها, بعد أن حظيت بغزل وإشادات واسعة من الجمهور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. الحسناء “ود” تخطف الأضواء وتسحب البساط من والدتها الفنانة ندى القلعة في أحدث ظهور لهما على مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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