مع قدوم الشهر الفضيل تقل الكثير من السلوكيات الخاطئة والمخالفات اليومية من قبل الصائمين بشكل ملحوظ، وذلك نظرا لان الصيام يعتمد على تهذيب النفس وتنقيتها من الشوائب وتعويدها على الصبر والتجمل بكل فعل طيب من قبل الصائمين الذين ينعكس حتى على محيطهم بشكل عام، حيث يسود جو من الروحانية والسكينة والسلام الداخلي الذي لا تخطئه العين، ومع تطور الحياة وسهولتها أصبح الصيام أسهل من أيام زمان من حيث إن زمان كانت كل تفاصيل الحياة صعبة وقاسية على العكس مما هي عليه الآن، حيث أصبحت الحياة سهلة ومرنة في مختلف تفاصيلها وهذه نعمة عظيمة نحمد الله عليها دائما وأبدا خاصة في دولتنا الحبيبة قطر.

وقد تحسن وفقا لذلك كل شيء وتغير للأفضل إلا شيء واحد يمكن أن نطلق عليه مشكلة آخر لحظة

وهو قيام بعض الصائمين بتأخير مشاويرهم سواء قبل السحور أو قبل الفطور إلى اللحظات الأخيرة، وهو ما يجعلهم يخرجون بسياراتهم مسرعين بشكل يمثل خطراً على حياتهم وحياة غيرهم من مستخدمي الطريق، ولا تزال هذه المشكلة ماثلة للعيان حيث يؤجل مثل هؤلاء تحركاتهم إلى اللحظات الأخيرة وكان الأولى بهم أن يخرجوا أو يرجعوا من أماكن تواجدهم أينما كانوا بوقت كاف ولا ينتظرون حتى الدقائق الأخيرة ثم ينطلقون في مشاويرهم التي أحيانا تنتهي بحوادث مرورية مروعة فتنقلب فرحة اللقاء والعودة إلى المنزل أو لقاء الأهل والأصدقاء على مائدة الفطور أو السحور إلى مأساة أليمة وحسرة كبيرة على الأهل بشكل عام جراء تعرض أحبائهم لحوادث مأساوية تبقى معهم ذكرى صعبة مدى العمر.

وكان الأولى هو حساب الوقت بشكل مبكر قبل الانطلاق بأي مشوار والخروج بوقت كاف وقيادة السيارة بكل أريحية ووفق السرعات المحددة على الشوارع العامة وعدم اللجوء إلى السرعات الجنونية والقيام ببعض المخالفات مثل التجاوز من اليمين والانتقال من حارة إلى أخرى وبسرعات كبيرة تعرض حياة السائق وبقية مستخدمي الطريق إلى تبعات خطيرة وغالبا ما تنتهي بحوادث كارثية كان يمكن تجنبها بالقليل من التبكير في مواعيد الانطلاق إلى وجهاتنا المختلفة.

عبدالعزيز الحمادي – الشرق القطرية

