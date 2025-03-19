إدارة ترامب تنشر آخر قسم من الأرشيف المتعلق باغتيال كينيدي

نشر الأرشيف الوطني الأمريكي الدفعة الأخيرة من الملفات المتعلقة باغتيال الرئيس جون كينيدي في تشرين الثاني/ نوفمبر 1963، الجريمة التي ما زالت تُغذّي نظريات المؤامرة بعد أكثر من 60 عاماً من وقوعها.

وتأتي هذه الخطوة إثر توقيع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً في كانون الثاني/ يناير قضى برفع السرّية عن سائر الملفّات المتعلّقة باغتيال كلّ من الرئيس الأسبق، وشقيقه الأصغر روبرت إف. كينيدي، ورائد حركة الدفاع عن الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ جونيور. وفي السنوات الأخيرة نشرت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأمريكية عشرات آلاف السجلات المرتبطة بعملية اغتيال كينيدي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1963، لكن تم الإبقاء على آلاف السجلات الأخرى بسبب مخاوف مرتبطة بالأمن القومي.

وذكرت الإدارة عندما تم تنفيذ أكبر عملية نشر للوثائق في كانون الأول/ ديسمبر 2022 بأن 97 في المئة من سجلات كينيدي الواقعة بالمجموع في خمسة ملايين صفحة، باتت علنية الآن.

وخلصت «لجنة وارن» التي تولت التحقيق في إطلاق النار على الرئيس السابق عندما كان في السادسة والأربعين من عمره إلى أن قناصاً سابقاً في سلاح البحرية يدعى لي هارفي أوزوالد تصرّف بمفرده.

لكنّ هذه النتيجة الرسمية لم تنجح في وضع حدّ للتكهّنات بأن مؤامرة خبيثة كانت وراء عملية قتل كينيدي في دالاس في تكساس، فيما غذى النشر البطيء للملفات الحكومية نظريات المؤامرة على اختلافها.

صحيفة الخليج