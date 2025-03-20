الأمم المتحدة: الدعم السريع ارتكبت انتهاكات واسعة شرق الخرطوم

قال متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الخميس، إنّ قوات الدعم السريع ومليشيات متحالفة معها ارتكبت جرائم واسعة في شرق الخرطوم.

وتشن قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها ومرتزقة أجانب، حملات انتقامية بحق المدنيين في أحياء جنوب وشرق الخرطوم، وصلت إلى منع السكان من مغادرة منازلهم، في خطوة يُرجَّح أنها تهدف إلى احتجازهم كدروع بشرية في ظل تقدم الجيش.

وقال المتحدث باسم المفوضية، سيف ماغانغو، في بيان، إنّ تقارير موثوقة تشير إلى أن الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها داهمت منازل في شرق الخرطوم ونفذت عمليات قتل بإجراءات موجزة واعتقالات تعسفية.

وذكر أن القوات نهبت الإمدادات الغذائية والطبية من المطابخ الجماعية والعيادات، كما تلقينا مزاعم مثيرة للقلق حول عنف جنسي في الجريف غرب.

وأفاد المتحدث بأن مفوضية حقوق الإنسان تلقت تقارير مقلقة حول تصاعد العنف ضد المدنيين في الخرطوم، حيث قُتل عشرات المدنيين، بينهم متطوعون في المجال الإنساني، في قصف مدفعي وغارات جوية على شرق الخرطوم وشمال أم درمان منذ 12 مارس الجاري. كما ظلت قوات الدعم السريع تقصف أحياء شمال أم درمان المكتظة بالمدنيين بصورة شبه يومية من مواقع تمركزها في غرب المدينة، مما أودى بحياة مئات الأشخاص، بينهم أطفال ونساء.

وطالب الجيش وقوات الدعم السريع باتخاذ خطوات ملموسة لضمان الحماية الفعالة للمدنيين، ووضع حد لاستمرار غياب القانون والإفلات من العقاب

صحيفة السوداني