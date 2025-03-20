الإمارات تخسر بثنائية بيضاء أمام إيران

فاز منتخب إيران، على ضيفه الإماراتي، بهدفين دون رد، على إستاد آزادي بطهران، مساء اليوم الخميس، في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ثنائية إيران حملت توقيع سردار أزمون ومحمد موهيبي في الدقيقتين (45+29) و70.

واستمر الشوط الأول لنحو 77 دقيقة، بعد توقفه لأكثر من 20 دقيقة، بسبب عطل في إضاءة ملعب المباراة.

وارتفع رصيد المنتخب الإيراني إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد الإمارات عند 10 نقاط في المركز الثالث.

وتبتعد الإمارات بفارق 6 نقاط عن أوزبكستان صاحبة الوصافة، والتي فازت في نفس الجولة، على قيرغيزستان، بهدف دون رد.

وبدأت إيران، المباراة، بقوة هجومية، وحول خالد عيسى حارس الإمارات، تسديدة محمد موهيبي، إلى ركلة ركنية في الدقيقة الرابعة.

وتوقفت المباراة بسبب عطل إضاءة الملعب، وتم استئناف اللعب في الدقيقة 44، وبعدها بدقيقة واحدة، وصلت الكرة إلى كايو لوكاس، من خطأ لمدافعي إيران، لكنه تسرع وسددها بجوار القائم.

واحتسب الحكم 29 دقيقة كوقت بدل ضائع للشوط الأول، وشهدت تلك الدقائق، تصدى خالد عيسى لتسديدة روزبيه تشيشمي.

وأنقذ الحارس علي رضا، فرصة هدف من أمام ماكنزي هانت في الدقيقة 20، وبعدها بنحو 9 دقائق، أحرزت إيران، الهدف الأول، بصناعة وتسجيل من لاعبين بالدوري الإماراتي، بعدما لعب سامان قدوس، كرة عرضية ووضعها سردار أزمون، بضربة رأسية في المرمى الإماراتي.

وألغى الحكم، هدفا لإيران مع انطلاق الشوط الثاني، بداعي التسلل، وتصدى الحارس خالد عيسى، لتسديدة قوية بعيدة المدى من علي رضا في الدقيقة 56.

وحول الحارس خالد عيسى، تسديدة إيرانية بقدم ميلاد محمدي في الدقيقة 66، إلى ركلة ركنية.

ومر محمد موهيبي، من مدافع الإمارات، ودخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية ارتطمت بجسد خالد عيسى، وأكملت طريقها إلى الشباك بنجاح في الدقيقة 70.

ولم يستفد المنتخب الإماراتي من التغييرات العديدة التي أجراها مدربه باولو بنيتو في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليخرج خاسرًا 0-2.

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