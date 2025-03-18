والي غرب كردفان يؤكد دعمه للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن بالولاية

أكد والي ولاية غرب كردفان اللواء ركن (م) حقوقي محمد آدم جايد، التزامه بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الولاية، مشدداً على توفير الدعم الكامل للمقاومة الشعبية والمستنفرين لتأمين المناطق الريفية والطريق القومي. ولفت إلى أن وصول “متحرك الصياد” المرتقب سيمثل دفعة قوية لتعزيز الأمن.

جاء ذلك خلال اجتماعه الاثنين في مكتبه بمدينة النهود العاصمة الإدارية للولاية، بوفد التجمع الشعبي الجنوبي الشرقي للولاية ، والذي ضم ممثلين من محليتي أبوزبد والخوي، حيث ناقش اللقاء القضايا الأمنية وسبل تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وشدد الوالي على أهمية تأمين مدينة الخوي عقب الاعتداء السافر الذي نفذته مليشيا الدعم السريع المتمردة على المدينة، مشيداً بتلاحم أبناء المحلية وحرصهم على عدم السماح بعودة التمرد مجدداً. كما تقدم بتعازيه لأسر الشهداء وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه قدم المدير التنفيذي لمحلية الخوي الأستاذ النذير عطا المنان، تقريراً مفصلاً حول الأوضاع الأمنية بالمنطقة مؤكداً على اسناد المقاومة الشعبية.

وأشار إلى أن الوالي وجّه بتقديم الدعم اللازم لاستعادة السيطرة الكاملة على المنطقة، كما أمر بتشكيل لجنة مختصة لتوفير الاحتياجات الضرورية، متعهداً بتقديم الدعم الكامل لها. مؤكداً وقوف حكومة الولاية خلف القيادة العليا، ممثلة في رئيس مجلس السيادة، ودعمها للقوات المسلحة في معركة الكرامة.

بدوره أوضح ممثل وفد التجمع الشعبي الأستاذ آدم حسين خيار، أن الاجتماع ناقش التدخلات العسكرية في المناطق الجنوبية، مشيراً إلى أن الوالي أبدى استعداده الكامل لتوفير الاحتياجات اللوجستية، بما في ذلك التسليح والذخائر.

وقال ان اجتماع الوفد مع الوالي جاء في إطار مبادرة “التجمع الشعبي لحماية جنوب وشرق دار حمر”، التي أطلقها وكيل إمارة عموم قبائل دار حمر الأمير منعم عبدالقادر منعم منصور، وتبنتها الإمارة برعاية الوالي.