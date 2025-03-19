دورة ميامي: أوساكا تبلغ الدور الثاني في انتصارها الأول بعد بطولة أستراليا

الرياص - اسماء السيد - ميامي : بلغت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى عالميا سابقا و61 حاليا، الدور الثاني من دورة ميامي الألف نقطة لكرة المضرب، بعد فوزها الثلاثاء على الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا 3 6 و6 4 و6 3.

وحققت أوساكا بطلة غراند سلام أربع مرات، أول انتصار لها منذ وصولها إلى الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، حيث اضطرت للانسحاب بسبب إصابة في البطن أثناء مواجهتها السويسرية بيليندا بنتشيتش.

واستعادت أوساكا توازنها بعد خسارتها في الدور الأول أمام الكولومبية كاميلا أوسوريو في دورة إنديان ويلز، وهي المباراة التي وصفتها بأنها "الأسوأ في حياتها".

وقالت أوساكا إنها تعلمت من تلك التجربة المخيبة، مضيفة في مقابلة على أرض الملعب "في إنديان ويلز كنت أسدد الكرات بقوة زائدة، لذا حاولت الاعتماد على قدميّ هذه المرة. كنت مستعدة للركض في كل الزوايا، وإذا كان عليها هزيمتي، كنا سنلعب لمدة ثلاث ساعات".

لكن اليابانية البالغة 27 عاما أنهت المباراة في ساعتين و28 دقيقة على الرغم من خسارتها أول خمسة أشواط.

وكانت ستارودوبتسيفا متقدمة 4 2 في المجموعة الثانية، لكن أوساكا استعادت السيطرة بفضل إرسالاتها الساحقة، قبل أن تحسم المجموعة الثالثة لصالحها، لتبدأ رحلتها نحو لقبها الأول في المدينة التي تعتبرها "موطنها الأميركي".

سبق أن بلغت النهائي في ميامي عام 2022، قبل أن تخسر أمام البولندية إيغا شفيونتيك الثانية حاليا.

وستواجه أوساكا في الدور المقبل الروسية لودميلا سامسونوفا المصنفة 24.

ولا تزال أوساكا تحاول استعادة مستواها بعد عودتها العام الماضي من توقف دام 15 شهرا، عقب إنجابها ابنتها شاي في 2023.

وبدأت أوساكا العام بشكل واعد بعدما وصلت إلى أول نهائي لها منذ 2022 في دورة أوكلاند، لكنها اضطرت للانسحاب بسبب إصابة في البطن أثناء تقدمها في المباراة، ثم انسحبت لاحقا من بطولة أستراليا.