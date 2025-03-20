شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبى يخوض مباراتين وديتين استعدادا لدورة الترقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سمير المدير الفنى للأوليمبى استعداده لدورة الترقى على أمل الصعود لدوري المحترفين، حيث يبدأ الفريق مواجهات الترقى بمواجهة دلفى عقب عيد الفطر.

ويخوض الأوليمبى مباراتين وديتين مع جمهورية شبين يوم الإثنين القادم وبورفؤاد يوم الأربعاء، ويسعى سمير للوصول بلاعبى الفريق لأفضل مستوى مع بدأ المباريات.

ويلعب الأوليمبى في المجموعة الثالثة من دورة ترقى المحترفين، وتضم المجموعة أندية دلفى ودمنهور ومالية كفر الزيات ومركز شباب تلا والقزازين.

ويسعى الأوليمبى للصعود إلى دورى المحترفين حتى يقترب أكثر من تحقيق حلم الفريق بالعودة من جديد للدورى الممتاز.