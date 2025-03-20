كوفنتري تتربع على عرش اللجنة الأولمبية الدولية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: انتُخبت كيرستي كوفنتري من زيمبابوي كأول رئيسة للجنة الأولمبية الدولية، والرئيسة العاشرة للمنظمة التي تأسست عام ١٨٩٤.

وصوّت أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية لكوفنتري، الحائزة على سبع ميداليات أولمبية في السباحة، لتولي المنصب لمدة ثماني سنوات (قابلة للتجديد لأربع سنوات إضافية) يوم الخميس.

وستصبح كوفنتري أيضًا أول رئيسة من أفريقيا للجنة الأولمبية الدولية بمجرد بدء ولايتها في ٢٤ يونيو. وكان الرؤساء التسعة السابقون رجالًا من أوروبا والولايات المتحدة.

وقالت في كلمة ألقتها أمام أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية بعد لحظات من إعلان توماس باخ، رئيس اللجنة المنتهية ولايته، عن هذا القرار: "هذه لحظة استثنائية. لم أتخيل يومًا، وأنا في التاسعة من عمري، أنني سأقف هنا يومًا ما لأرد الجميل لهذه الحركة الرائعة".

وفي سن الحادية والأربعين، ستكون كوفنتري ثاني أصغر رئيسة للجنة الأولمبية الدولية بعد بيير دي كوبرتان، مؤسس الألعاب الأولمبية الحديثة. بدأ كوبرتان فترة ولايته التي استمرت 29 عامًا في سن 33 عامًا في عام 1896، وهو عام أول دورة ألعاب أولمبية حديثة في أثينا، اليونان.

وأُجري تصويت يوم الخميس في كوستا نافارينو، اليونان، على بُعد حوالي 60 ميلًا جنوب أولمبيا، موقع الألعاب الأولمبية القديمة.

المرشحون الاخرون

وكان المرشحون الآخرون هم أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية الأمير فيصل الحسين، وسيباستيان كو، ويوهان إلياش، وديفيد لابارتيان، وخوان أنطونيو سامارانش الابن، وموريناري واتانابي.

وتخلف كوفنترين باخ، الذي قضى الحد الأقصى لمدة 12 عامًا في هذا المنصب، وقاد المنظمة خلال جائحة كوفيد-19. ويوم الأربعاء، انتُخب باخ رئيسًا فخريًا مدى الحياة للجنة الأولمبية الدولية.

وقال باخ، بطل المبارزة الأولمبي لعام 1976 لألمانيا، في خطاب مؤثر لأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية يوم الأربعاء: "سيقول البعض إنها كانت 12 عامًا صعبة للغاية، وقد قدمتم تضحيات". لم أقدم أي تضحية خلال هذه السنوات الاثنتي عشرة. أنا ممتن لأنه بعد مسيرتي الرياضية، تمكنت من مواصلة شغفي بالرياضة. وممتن لأنكم سمحتم لي أن أرد للرياضة ما تلقيته من الحركة الأولمبية. لقد غيّرت ميداليتي الذهبية حياتي، ومن خلال منصبي كرئيسة للجنة الأولمبية الدولية، أتيحت لي الفرصة لمساعدة الآخرين على تغيير حياتهم، ولهذا السبب ترى رجلاً سعيدًا للغاية.

وخلال فترة كوفنتري الممتدة لثماني سنوات، ستكون المدن المضيفة للأولمبياد هي ميلان كورتينا، إيطاليا (2026)، ولوس أنجليس (2028)، وجبال الألب الفرنسية (2030)، وبريسبان، أستراليا (2032).

نبذة

وُلدت كوفنتري في هراري، زيمبابوي، وشاركت لأول مرة في الأولمبياد عام 2000 بعد يوم واحد من بلوغها السابعة عشرة، ثم التحقت بجامعة أوبورن.

فازت بسباق 200 متر ظهر في أولمبياد 2004 و2008 من بين سبع ميداليات إجمالية حصدتها بين هاتين الدورتين. كانت الميدالية الأولمبية الوحيدة الأخرى التي فازت بها زيمبابوي هي الميدالية الذهبية في هوكي الحقل للسيدات عام ١٩٨٠.

وكانت كوفنتري انضمت إلى عضوية اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام ٢٠١٣، عندما انضمت لأول مرة إلى لجنة الرياضيين. واعتزلت المنافسة بعد مشاركتها الأولمبية الخامسة عام ٢٠١٦.

والآن، ستكون هي أول سباحة أولمبية تتولى رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية.

وقالت في خطابها لأعضاء اللجنة: "شكرًا لكم من أعماق قلبي، والآن لدينا بعض العمل معًا".