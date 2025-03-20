شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضغط والجونة يحافظ على تقدمه 1-0 بعد 75 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

مرت 75 دقيقة من مباراة الزمالك والجونة المقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر والنتيجة تقدم الفريق الساحلي بهدف دون رد.

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد حسام - محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق.

خط الوسط : محمد حمدي - أحمد محمود – عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا

محمود الشناوي،مصطفى الزناري، محمود بنتايج،عمر جابر،أحمد عبد الرحيم "إيشو"،محمود جهاد،سيف فاروق جعفر،محمد عاطف وناصر منسي.

حراسة المرمى : محمد علاء.

خط الدفاع : عبد الجواد تعلب - أحمد العش - أحمد شوشة - أليو جاتا.

خط الوسط : نور السيد - حافظ إبراهيم - سيف شيكا.

خط الهجوم : علي الزاهدي - أوجو صامول - فيفور أكيم.

حسن شاهين، عصام صبحي، أحمد رضا، محمد عماد، بلال السيد، محمد النحاس، أحمد عادل عبد الرسول، محمد محمود ورضا صلاح.

ويتصدر الجونة المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع بتروجت بعد الفوز على مودرن سبورت وسموحة.