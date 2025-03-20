شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف منتخب الشباب وقطر في دورة الدوحة الدولية الودية (1 - 1).. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض منتخب الشباب مواليد 2005 على نظيره القطري التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين بالدوحة، اليوم الأربعاء، في مستهل مشوار شباب الفراعنة بدورة قطر الودية والتي تقام في الفترة من 19 وحتى 26 من الشهر الجاري.

تقدم منتخب قطر في الشوط الأول، وتعادل منتخب مصر بهدف من كاباكا وأهدر فرصة الفوز بعدما أضاع نفس اللاعب ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وضم تشكيل منتخب الشباب أمام قطر كل من: "عبد المنعم تامر، محمد سمير، أحمد عابدني، عبد الله بوستنجي، أحمد كاباكا، أحمد وحيد، أحمد أبو الفتح، محمد عبد الله، عمر خضر، وكريم سعيد".

وبدأ المنتخب مبارياته الثلاث فى الدورة بمواجهة المنتخب القطرى اليوم الأربعاء، ثم كرواتيا يوم 22، ويختتم مبارياته باللعب مع نظيره الإماراتى يوم 25 قبل العودة إلى القاهرة في اليوم التالي 26.

تأتي الدورة في إطار استعدادا منتخب الشباب لخوض نهائيات بطولة أفريقيا تحت 20 سنة التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبًا.

وأكد أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب أن بطولة قطر الودية فرصة جيدة لمشاهدة اللاعبين تحت ضغط المباريات الودية القوية التى تتخذ الصبغة الرسمية وستكون فرصة لتجربة بعض الخطط الفنية وتحديد مدى جاهزية اللاعبين واستيعابهم للتعليمات والوقوف على مستواهم الفنى والبدنى مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على مجموعة اللاعبين المرشحين للتواجد في قائمة البطولة والذين سيتم اختيارهم وفقًا لمستواهم الفنى والبدنى ومدى جاهزية كل منهم وقدرته على استيعاب وتنفيذ أفكار الجهاز الفنى، مشيرًا إلى أن الفريق لديه قاعدة تضم 40 لاعبًا تم الاستقرار عليهم.