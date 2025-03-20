شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك ويتأهل إلى نهائي دوري الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك بنتيجة 3-0 في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دوري الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ، ليتأهل إلى مواجهة بتروجت في النهائي.

نجح الأهلي فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهات البلاى أوف بنتيجة 3-1 الأحد قبل أن يفوز الزمالك بنتيجة 3-1 أيضا ليلجأ إلى مباراة فاصلة .

ويقام نظام البلاى أوف على مدار يومين، ويتأهل إلى النهائى الفريق الفائز فى مواجهتين .

وتأهل فريق بتروجت إلى الدور النهائى نظرا للفوز في مواجهتي بلاي أوف نصف النهائي علي الاتحاد السكندري ، لينتظر في النهائي الفائز من الأهلي والزمالك في مواجهتي البلاي أوف نصف النهائي.

وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز بعد الفوز علي نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع علي حساب الطلائع.

استطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التتويج مؤخرا بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة علي التوالي بالفوز على الزمالك بنتيجة 3-2 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .