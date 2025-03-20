شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل مع الجونة 1-1 بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

تعادل الزمالك أمام الجونة بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

افتتح التسجيل للجونة على الزاهدي فى الدقيقة 59 بينما تعادل الونش للزمالك فى الدقيقة (90+5) من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل بتروجت صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بينما يحتل الجونة المركز الثانى برصيد 4 نقاط ويحل الزمالك فى المركز الثالث بنقطة وحيدة بينما يقع سموحة ومودرن سبورت فى المركز الرابع والخامس على التوالي بدون رصيد.

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد حسام - محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق

خط الوسط : محمد حمدي - أحمد محمود – عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا.

محمود الشناوي،مصطفى الزناري، محمود بنتايج،عمر جابر،أحمد عبد الرحيم "إيشو"،محمود جهاد،سيف فاروق جعفر،محمد عاطف وناصر منسي.

حراسة المرمى : محمد علاء.

خط الدفاع : عبد الجواد تعلب - أحمد العش - أحمد شوشة - أليو جاتا.

خط الوسط : نور السيد - حافظ إبراهيم - سيف شيكا.

خط الهجوم : علي الزاهدي - أوجو صامول - فيفور أكيم.

حسن شاهين، عصام صبحي، أحمد رضا، محمد عماد، بلال السيد، محمد النحاس، أحمد عادل عبد الرسول، محمد محمود ورضا صلاح.