شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتعادل مع زد 1-1 بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل المصرى البورسعيدى مع نظيره زد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات دورى المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر موسم 2024-25.

تقدم النيجيري جون إيبوكا لفريق المصرى في الدقيقية 77، بينما إدراك رشيد محمد مهاجم فريق زد هدف التعادل في الدقيقة 81.

وخاض فريق المصرى البورسعيدى بقيادة التونسى أنيس بوجلبان المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى .. محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي.

خط الوسط .. يوسف الجوهري، أحمد عامر، معتز دغموم.

الهجوم..ليستويل، فخر الدين بن يوسف، جون إيبوكا.

بينما جاء تشكيل فريق زد بقيادة حمادة صدقى كالتالى:

حراسة المرمى ..على لطفى.

خط الدفاع ..أحمد طارق، محمد إسماعيل، محمد أشرف، سامح إبراهيم.

خط الوسط ..حمدى علاء، أحمد الصغيرى، مصطفى سعد "ميسى"، عبد الرحمن البانوبى.

الهجوم .. شادى حسين، مصطفى "زيكو".