شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب المجتمع الدولى يتحمل المسئولية تجاه ما يحدث فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أدان النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، التي أسفرت عن مئات الشهداء وآلاف المصابين منذ الساعات الأولى للعدوان، مؤكدًا أن ما يحدث فى غزة ليس مجرد تصعيد عابر، بل هو جزء من حرب إبادة تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأضاف النائب عاشور: "أمام هذه الجرائم، لا يزال المجتمع الدولي يتحدث عن حقوق الإنسان في كل مكان، لكنه يعجز عن اتخاذ موقف حازم أو إجراء فعلي لحماية حقوق الفلسطينيين، حتى وإن كانوا هم الضحايا الأبرياء، و ما نراه اليوم من صمت مريب وتواطؤ غير مباشر من بعض الدول الكبرى هو ما يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الغاشم.

وتابع النائب عاشور أن المجتمع الدولي، الذي يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه ما يحدث في غزة، لا بد أن يتخلى عن سياسة الصمت والتواطؤ، وأشار إلى أن استمرار هذا الموقف هو ما يتيح لإسرائيل الاستمرار في انتهاكاتها.

وأكد النائب عاشور أن الفلسطينيين سيبقون صامدين، رغم ما يواجهونه من تدمير وتهجير وقتل على يد الاحتلال، وأردف قائلاً: "الشعب الفلسطيني يمتلك إرادة حديدية في الدفاع عن حقه في الحياة، في أرضه، وفي وطنه، لن يثنيهم هذا العدوان عن تحقيق أهدافهم في الحرية والاستقلال، وسوف يستمرون في مقاومة هذا الاحتلال حتى النهاية، مهما بلغت التضحيات."

وفي ختام تصريحه، أكد النائب أحمد عاشور أن الفلسطينيين يواصلون صمودهم في وجه هذا العدوان، مدافعين عن وجودهم وحقهم في الحياة، رغم محاولات الاحتلال المستمرة لطمس هويتهم وكسر إرادتهم، قائلا إن ما يحدث في غزة ليس مجرد حرب على الفلسطينيين، بل هو حرب على الإنسانية جمعاء، مشددا على أننا أمام اختبار حقيقي للمجتمع الدولي، فإما أن يثبت العالم التزامه بالقيم الإنسانية وحقوق الشعوب، وإما أن يظل متواطئًا في صمت مريب على حساب دماء الأبرياء."