شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: ختام الدورات التدريبية رسالة مهمة تعكس الاهتمام بتطوير القدرات المهنية والان مع تفاصيل الخبر

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحضور الكبير للزملاء الصحفيين في ختام الموسم التدريبي بمركز تدريب النقابة يُعد رسالة مهمة، تعكس مدى اهتمام الصحفيين بتطوير أدواتهم وتنمية قدراتهم المهنية.

وأكد خلال حفل اختتام الموسم التدريبي الذي أُقيم اليوم، أن الصحافة أمام أجيال مختلفة، حريصة على التدريب المستمر، وهو ما يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا يؤكد أن المهنة بخير، طالما هناك رغبة في التعلّم والمشاركة.

وأضاف، أن مركز التدريب بالنقابة قادر على جذب مختلف الأطراف، من الصحفيين غير النقابيين إلى الزملاء النقابيين والطلاب، مما يعكس صورة إيجابية ويؤكد أن المستقبل يحمل تطورات واعدة للمهنة.

وتابع: "لا يمكن إنكار أن الصحافة تواجه تحديات كبيرة وسط الأوضاع الراهنة والتشريعات المختلفة، لكن يبقى الحضور الإنساني هو الأساس. إن استمرار حرص الجمعية العمومية على التعلم والتطور يعكس صمود المهنة وقدرتها على الاستمرار".

كما هنّأ جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، الزملاء الصحفيين الذين حصلوا على دورات تدريبية ومنح وورش في النقابة خلال الفترة الماضية، ووجّه الشكر للمدربين المشاركين في الموسم التدريبي.

وقال، خلال حفل ختام الموسم التدريبي الذي أُقيم اليوم، إن مركز تدريب نقابة الصحفيين يُعد مصدر فخر للجمعية العمومية، مؤكدًا أنه لا يوجد مثله في أي نقابة أخرى بالشرق الأوسط والدول العربية.

وأضاف أن نقابة الصحفيين هي الأقدم في مصر والشرق الأوسط، وقلعة الحريات التي يجب أن يفخر بها كل صحفي، مشيرًا إلى أنها النقابة الوحيدة التي تمتلك مركز تدريب قوي وعلى أعلى مستوى، والذي يحظى بدعم مجلس النقابة، حيث تم العمل على تطويره وإعادة فتح استوديوهاته.

وكان مركز التدريب بنقابة الصحفيين قد نظّم، اليوم، حفل ختام الموسم التدريبي، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، ووكيل النقابة للتدريب محمد سعد عبدالحفيظ، والسكرتير العام المساعد محمد الجارحي، وعضو مجلس النقابة حسين الزناتي.

وخلال الحفل، كرّمت النقابة المدربين الذين شاركوا في الموسم التدريبي، بحضور عدد من الصحفيين الذين حصلوا على منح ودورات تدريبية مختلفة.