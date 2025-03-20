شكرا لقرائتكم خبر عن أسقفية الخدمات عضو التحالف الوطني تنظم تكريم 600 خريج من برنامج تعليم الكبار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية احتفالية مميزة تحت عنوان "العلم هو الحلم"، حيث تم تكريم 600 خريج من برنامج تعليم الكبار التابع لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.

حضر الاحتفالية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من الوزراء والسفراء وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

تضمن الحفل فقرات متنوعة، منها كلمات تحفيزية وعروض مرئية عن إنجازات برنامج تعليم الكبار، وقصص نجاح ملهمة لخريجين تحدوا الصعوبات وحققوا أحلامهم، بالإضافة إلى كلمات ألقاها نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والراهب القس بولس آڤا مينا مسؤول تطوير حزمة التعليم بالأسقفية، والسيدة سماح نبيل عضو المكتب الفني للهيئة العامة لتعليم الكبار، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وفي كلمته، أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بجهود الدارسين وأكد على أن التعليم هو حجر الأساس لبناء الإنسان والمجتمع، مشددًا على أهمية استمرارية دعم برامج التعليم والتطوير. كما أكد قداسته على أهمية التكامل المجتمعي والتشجيع كاسلوب حياة.

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم على دعم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للمبادرات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الأفراد معرفيًا، مشيرة إلى أن التعليم هو المفتاح الحقيقي لبناء مستقبل مشرق.

وفي ختام الحفل، تم تكريم الخريجين وتوزيع شهادات التقدير عليهم، تعبيرًا عن الفخر بجهودهم وإصرارهم على التعلم.

يؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على أهمية الشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والدينية لتعزيز جهود التنمية في مصر، ويسعى التحالف إلى دعم المبادرات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها القضاء على الأمية وتمكين الشباب والمرأة.

