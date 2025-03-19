شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين محاولة اغتيال الرئيس الصومالى فى العاصمة مقديشيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات محاولة اغتيال الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، فى العاصمة مقديشيو.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إدانة المملكة واستنكارها لجميع أشكال العنف السياسي، خاصّة التي تستهدف الشخصيات العامة والسياسية.

وأعرب القضاة، في بيان، عن تضامن المملكة، ووقوفها الكامل مع جمهورية ⁧‫الصومال‬⁩ والرئيس الصومالي وأسرته جرّاء هذه الحادثة المؤسفة.