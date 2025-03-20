ميلا الزهراني تتحدث عن سبب طلاقها وعن إبنتها الشابة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السعودية ميلا الزهراني متحدثة عن زواجها في سن الـ19 بطريقة تقليدية، لكنه إنتهى بالطلاق بسبب عدم التفاهم، وأسفر عن ابنتها "تالا" التي تبلغ اليوم 14 عامًا.

وأكدت أنها وجدت فيها الاكتفاء والسعادة، وأوضحت أن تجربتها العاطفية دفعتها لدخول عالم التمثيل، حيث كانت تعيش حالة من الفراغ بعد الانفصال، ما جعلها تبحث عن شغف جديد.

تصريحها عن عمر ابنتها أثار استغراب الجمهور، إذ بدت للكثيرين وكأنها لم تتزوج من قبل، بينما انتقدها آخرون لعدم رغبتها في الإنجاب مجددًا.

وكانت تصريحاتها في حوارها مع الإعلامي علي العلياني ببرنامج "مسرح الحياة" .

على الصعيد الفني، تخوض الزهراني سباق رمضان 2025 بمسلسل "فضة"، إلى جانب جاسم النبهان، سمير الناصر، وليلى السلمان، في عمل من تأليف طلال مارديني وإخراج عمر إبراهيم.