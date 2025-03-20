شكرا لقرائتكم خبر عن رتيبة النتشة: مواصلة الاحتلال الحرب على غزة هدف استراتيجي لنتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني، إن مواصلة الحرب على قطاع غزة هدف استراتيجي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنه لم تكن لديه الرغبة في الدخول الى المرحلة الثانية من المفاوضات لوقف إطلاق النار مع حركة حماس.



وأضافت رتيبة النتشة - خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة الإخبارية" الفضائية، مساء اليوم /الأربعاء/ - أن إسرائيل طرحت فكرة الهدنة المتعددة المراحل لوقف إطلاق النار، علما بأن حركة حماس كانت متخوفة وتريد ضمانات حقيقية بأن تكون بعد المرحلة الأولى سيكون هناك مرحلة ثانية وهذا ما تعهدت به الولايات المتحدة الأمريكية.



وأشارت إلى أن الولايات المتحدة مع تعاهدها بوضع ضغط على إسرائيل للانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية، فهي أيضا تريد أن تعطي مساحة من تجربة كل الخيارات للوصول إلى المرحلة الثانية بشكل مريح بالنسبة لإسرائيل.



ولفتت إلى أن إسرائيل تستخدم - دائما - فكرة المفاوضات تحت النار، أو استخدام القوة المفرطة والاستعراض لإظهار نفسها في أي مفاوضات من منطق القوة، لافتة إلى أن إسرائيل تريد تسليم المزيد من الأسرى الأحياء دون شروط ودون تعهدات في الدخول إلى المرحلة الثانية من المفاوضات مع حماس.



واعتبرت النتشة، أن خطة مواصلة الحرب على قطاع غزة تم التحضير لها من اليوم الأول لتولي رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي الجديد مطلع مارس الجاري، مضيفة أن إسرائيل روجت - قبل أيام من بدء العملية العسكرية على غزة - بأن حركة "حماس" استعادت قدراتها العسكرية ويجب القضاء عليها.