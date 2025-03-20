شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة لجنة الخارجية بمجلس النواب الأردني: مأساة غزة تفوق تصورات العقل البشري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأردني، دينا البشير، من استمرار هجمات إسرائيل الوحشية، حيث يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي، وقد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في المنطقة، مشددة على ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة نهائيًا.

وقالت دينا البشير، خلال حوارها ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه كان هناك بوادر للانتقال لمرحلة ثانية من اتفاق الهدنة، ولكن حجم الماساة التي وقعت تفوق ما يمكن استعابه من العقل البشري، محذرة من العودة لنقطة الصفر بمفاوضات وقف إطلاق نار جزئي.

وأوضحت البشير، أن هناك حراك دولي بقيادة مصر والأردن والدول العربي في سبيل موقف أكثر حزمًا وجدية لوقف العدوان على قطاع، وكبح جماح هذا العدوان، سواء عبر التحركات الدبلوماسية أو عبر الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه الانتهاكات الإسرائيلية.

كما دعت إلى ضرورة التزام الولايات المتحدة بعدم دعم السياسات الإسرائيلية التي تؤجج الصراع وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الموقف الأمريكي يجب أن يكون أكثر توازناً بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي هذا السياق، دعت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية إلى ضرورة تفعيل دور البرلمانات العربية والمؤسسات التشريعية في الضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف أكثر حزمًا، إلى جانب التنسيق مع وزارات الخارجية لعقد مفاوضات جادة تضع حدًا لهذه الأزمة المتفاقمة.

كما أكدت أن استمرار العدوان الإسرائيلي دون رادع من المجتمع الدولي سيؤدي إلى المزيد من التوترات والانفجارات في المنطقة، مما يجعل من الضروري التحرك السريع على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية لوقف هذا التصعيد الخطير وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.