شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يلوح بفتح "جبهة أكبر وأقوى" في الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين تنياهو، اليوم الأربعاء، بإمكانية فتح جبهة أكبر وأكثر قوة في الضفة الغربية.



وأضاف نتنياهو - خلال زيارته لقاعدة وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود في الضفة الغربية - "بينما نشن حربا قوية ضد حماس في قطاع غزة، فإننا ندرك إمكانية فتح جبهة أكبر وأكثر قوة هنا"، حسبما أوردت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل).



وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن قواته استأنفت العمليات البرية في وسط وجنوب قطاع غزة لليوم الثاني، وجاء استئناف العمليات البرية بعد يوم من إعلان السلطات الصحية الفلسطينية أن الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل أمس الأول الثلاثاء قتلت أكثر من 400 شخص، وهو أحد أعلى معدلات سقوط قتلى في يوم واحد منذ بداية الحرب؛ مما أنهى هدوءا نسبيًا دام لأسابيع منذ سريان وقف إطلاق النار في يناير الماضي.