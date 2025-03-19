شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالى يوكد دعم الدولة الكامل لجنود الخطوط الأمامية ضد الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود دعم الدولة الكامل للجنود المرابطين فى الخطوط الأمامية ضد الإرهاب وحثهم على مواصلة الجهود حتى تحرير جميع المناطق المتبقية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الأربعاء أنه في إطار جهوده الميدانية لدعم العمليات العسكرية ضد الإرهاب، وصل حسن شيخ محمود، إلى الجبهات الأمامية، حيث أمضى ليلته بين القوات المرابطة على خطوط القتال، وعقد اجتماعًا مع قيادة ولاية هيرشبيلي وضباط الجيش الذين يقودون عمليات التحرير.

وأضافت أن الرئيس الصومالي أشاد بالشجاعة التي تبديها القوات المسلحة الصومالية، مشيرًا إلى أن الجيش يواصل دكّ أوكار المتشددين وتحقيق انتصارات متتالية في ساحة المعركة، كما أكد أن الدولة ملتزمة بتقديم كل أشكال الدعم العسكري واللوجستي للقوات لمواصلة عملياتها ضد الإرهاب.

تأتي هذه الزيارة ضمن جولة ميدانية موسعة يقوم بها الرئيس الصومالي لمتابعة سير العمليات العسكرية، حيث سبق أن وصل إلى مدينة "مقوكوري" بمحافظة هيران، ومدينة "آدن يبال" الاستراتيجية بإقليم شبيلي الوسطي، لدعم القوات المسلحة وتعزيز الجهود الرامية إلى اجتثاث الإرهاب من البلاد.

وقي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن استهداف موكب حسن شيخ محمود لقى إدانات واسعة من دول الخليج والدول العربية، إلى جانب البرلمان العربي، وسط تأكيدات على التضامن مع الصومال في مواجهة الإرهاب.

وأشارت إلى استنكار رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، الحادثة، مؤكدًا تضامن البرلمان مع الصومال في هذا الظرف الدقيق، ورافضًا كافة أشكال الإرهاب التي تستهدف زعزعة استقرار المنطقة.

وأضافت أن هذه الإدانات الواسعة تعكس موقفًا عربيًا موحدًا ضد الإرهاب، في وقت يحتاج فيه الصومال إلى مزيد من الدعم لمواجهة التحديات الأمنية وتعزيز استقراره.