شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة اليمن، وذلك بناء على طلب من دولة فلسطين.

وطلبت دولة فلسطين عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وذلك على إثر استئناف إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقى ضد الشعب الفلسطينى والتى أوقعت أكثر من 400 شهيد ومئات الجرحى في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء

وقال مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك فى تصريح إن الدورة ستبحث التحرك العربي والدولي لإلزام إسرائيل بوقف جرائمها وعدوانها ضد الشعب الفلسطيني والانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.



