شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها وسط هدم للمنازل وتهجير قسرى والان مع تفاصيل الخبر

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ52 على التوالى، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ39 ، حيث كثفت عمليات المداهمة والهدم، وأجبرت السكان على مغادرة منازلهم بالقوة، وسط حصار خانق وتعزيزات عسكرية متزايدة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مخيم طولكرم شهد خلال الأيام القليلة الماضية حركة نزوح كبيرة لما تبقى من سكان حاراته ؛ بعد إجبارهم من قبل قوات الاحتلال على مغادرتها بالتهديد والترويع ، حتى يصبح المخيم شبه فارغ من سكانه بعد نزوح لأكثر من 12 ألف لاجئ منه..مشيرة إلى أن جنود الاحتلال يداهمون أيضا المنازل الفارغة من سكانها وتحويلها الى ثكنات عسكرية وأماكن لنشر القناصة إضافة الى مداهمة المحال التجارية والمؤسسات والمساجد وتخريب وسرقة مقتنياتها.

وفي مخيم نور شمس .. واصلت جرافات الاحتلال هدم المنازل وتدمير البنية التحتية كما أجبرت عددا من السكان في الأطراف الغربية منه على إخلاء منازلهم وسط مؤشرات على نية الاحتلال تحويل المنطقة إلى ثكنة عسكرية.

وأكد شهود عيان أن المخيم يتعرض لعمليات تجريف وهدم يومية تستهدف المنازل والأزقة والبنية التحتية، ما أدى إلى تدمير معالمه بالكامل وتهجير سكانه قسرًا، في محاولة لطمس هويته وتغيير جغرافيته.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق التصعيد المستمر لقوات الاحتلال في مدينة طولكرم ومخيميها والذي أسفر عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 24 آلف شخص من المخيمين.

كما ألحق العدوان دمارا شاملا طال البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات، والمنازل والمحال التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة، إضافة إلى إغلاق مداخل المخيمين وأزقتهما بالسواتر الترابية.