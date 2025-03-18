وحدهم الأبطال الشجعان من يتذوقون الآن معني أن يلتحم جيش المدرعات بجيش القيادة العامة

وحدهم الأبطال الشجعان داخل القيادة العامة والقادمون عبر طريق الموت من المدرعات .. وحدهم من يتذوقون الآن معني أن يلتحم جيش المدرعات بجيش القيادة العامة .. ■ إنها لحظة مهرتها تضحيات سطرها تاريخ البطولات الخالدة بمداد من دمٍ .. ودموع .. ■ الحمدُ لله رب العالمين .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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