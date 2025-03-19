"ترند أميركا".. فانيسا ترامب تواعد تايغر وودز

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أكدت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست" أن أسطورة الغولف تايغر وودز على علاقة بـ"فانيسا ترامب"، الزوجة السابقة لدونالد ترامب جونيور.

وقال مصدر لصحيفة "ذا بوست" إن العلاقة بدأت بصداقة لكنها أصبحت الآن "شيئًا أكثر من ذلك".

وقال المصدر. "يشتركان في الكثير. كلاهما اعتاد على التدقيق العام. كلاهما يعرف كيف يحافظ على خصوصية حياته الخاصة. كلاهما أبوان." وأضاف المصدر أن الثنائي يتعاملان مع الأمور ببطء في الوقت الحالي، لكنهما لن يترقبان تطور الأمور أكثر من ذلك".

قال المصدر: "إنهم يتعاملون مع الأمر ببطء، لكنني أتوقع أن يصبح الأمر جديًا ودائمًا. إنها ليست معجبة به - بل ستواعده حتى لو لم يكن مشهورًا. الشهرة لا تهمها؛ هذا ما يُعجبه فيها أكثر". وكانت صحيفة الديلي ميل أول من نشر خبر علاقتهما.

هذا الشتاء، ذهبت فانيسا وابنتها كاي ترامب إلى TGL في فلوريدا لمشاهدة وودز يلعب في مباراة ضمن الدوري الداخلي الذي شارك في تأسيسه، وتظهر الصور على حساب كاي على إنستغرام .

وتأتي هذه الأخبار بعد يومين من إعلان وودز (49 عاما) خضوعه لعملية جراحية بعد إصابته بتمزق في وتر أخيل أثناء التدريب في منزله .

قال وودز في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "عندما بدأتُ بتكثيف تدريباتي وممارستي في المنزل، شعرتُ بألم حاد في وتر أخيل الأيسر، والذي اعتُبر تمزقًا".

وأضاف: "أجرى الدكتور تشارلتون ستوكن من مستشفى الجراحة المتخصصة في ويست بالم بيتش، فلوريدا، عملية جراحية طفيفة لإصلاح وتر أخيل الممزق".

في شباط (فبراير)، التقى وودز بالرئيس دونالد ترامب مرتين، مرة لجولة غولف في نادي ترامب الدولي للغولف في فلوريدا، وفي وقت لاحق من الشهر في البيت الأبيض عندما ذهب وودز إلى واشنطن العاصمة.

كان وودز متزوجا من عارضة الأزياء السويدية السابقة إيلين نورديجرين قبل طلاقهما الشهير في عام 2010 بعد فضيحة خيانة لاعب الغولف.

من هي فانيسا ترامب؟

خلال سنوات مراهقتها، كانت فانيسا تواعد رجل العصابات المحلي فالنتين ريفيرا، ارتبطت في عام 1998 بالممثل ليوناردو دي كابريو.

ثم تزوجت في 2005، من دونالد ترامب الابن. وأقيم حفل الزفاف في نادي مار إيه لاغو في فلوريدا.

وكان ترامب الابن قد تقدم لها بخاتم قيمته 100 ألف دولار أميركي، حصل عليها كهدية من صائغ مجوهرات مقابل التقدم لها بطلب الزواج أمام المصورين خارج متجر المجوهرات في مركز شورت هيلز التجاري في نيوجيرسي.

لديهما خمسة أطفال، وقد تقدمت في شتاء 2018، بطلب طلاق في نيويورك، في صيف 2018، توصلا إلى حل لمشكلة حضانة الطفل، وتسوية الطلاق في نهاية عام 2018.