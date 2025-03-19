شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التأمين: دورة تدريبية عن كشف التزوير في المستندات والعملات والان مع تفاصيل الخبر

نظم معهد التأمين المصرى دورة تدريبية تحت عنوان " طرق التحقق وكشف التزييف والتزوير في المستندات والعملات " للعاملين في شركات التأمين و مجمعات التأمين والوسطاء، والتي قدمها الدكتور محمد زيدان خبير أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي يومى الثلاثاء والأربعاء 18- 19-3-2025 بمقر المعهد.

وأضاف المعهد في بيان انه انطلاقاَ من المسؤولية الاجتماعية لمعهد التأمين بمصر ودوره الرائد في اثراء التدريب المهني لقطاع التأمين المصري من شركات التأمين ومجمعات التأمين والوسطاء قدم المعهد علي مدار يومين دورة تدريبية مجانية بعنوان "طرق التحقق وكشف التزييف والتزوير في المستندات والعملات".

وقدم الدورة الدكتور محمد زيدان خبير أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي وهو متخصص من خبراء وزارة العدل في هذا المجال و حضر الدورة عدد سبعة و ثلاثون متدرب يمثلون اثنين وعشرون شركة تأمينات عامة وحياه ومجمعة تأمين وشركة وساطة .

وعبر المشاركون في نهاية الدورة عن تقديرهم بالمحاضر والمادة العلمية والتي قد شملت العديد من النواحي العملية الخاصة بعلوم ابحاث التزييف و التزوير بالمستندات مثل التوكيلات والشهادات ومستندات اثبات الشخصية وطرق التعرف علي الوجوه ومقارنتها (علي الصور) الموجودة بالبطاقات الثبوتية ووسائل تأمين العملات المصرية والاجنبية والوسائل الالكترونية والتوقيع الالكتروني وذلك في ظل التحول الرقمي وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2004 .

وتضمنت محاور البرنامج

- مدخل تعريفى بعلوم ابحاث التزييف والتزوير

- الخطوط والتوقيعات اليدوية خصائصها وانواع التوقيعات الخطية للحصول على توقيعات مثلى لأصحابها للرجوع اليها والتأكد من شخصيتهم القانونية من خلال الخط والتوقيعات

بصمات الاختام ( بصمات شعار الجمهورية والكليشيهات وبصمات اختام الاميين ) التعرف عليها ومواصفاتها الصحيحة وطرق اخذها بطرق علمية سليمة

- بصمات الاصابع كوسيلة علمية وفنية تحل قانونا محل التوقيع التعرف على انواعها وطرق التبصم الصحيح للتاكد من شخص موقعها

- المطبوعات الحكومية التى يتم استخدامها والمطلوبة مثل التوكيلات بانواعها المختلفة والشهادات الصادرة من الشهر العقارى التعرف على وسائل تأمينها لمعرفة الصحيح من المزور

- المواصفات التأمينية لبطاقات اثبات الهوية ( بطاقة الرقم القومى – جواز السفر – رخص القيادة وغيرها ) سواء كانت محلية او ما يناظرها عربيا واجنبيا وطرق فحصها والتعرف عليها واكتشاف المزور منها

- طرق التعرف على الوجوه ومقارنتها على الصور الموجودة بالبطاقات الثبوتية للحماية من استخدم تلك البطاقات الصحيحة من غير اصحابها

- وسائل تامين العملات المصرية والعربية والاجنبية لمعرفة الصحيح منها والمزيف للحماية من دفع عملات مزيفة من قبل طالبي الخدمة

- التعرف على طرق التزوير بالأقلام الحرارية وطرق اكتشاف ذلك .







