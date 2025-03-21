شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قياسى لأسعار الذهب فى مصر والعالم.. لماذا هذه القفزات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس ارتفاعًا ملحوظًا، حيث اقترب سعر عيار 21 من حاجز 4300 جنيه، متأثرًا بارتفاع الأسعار العالمية التي سجلت مستويات قياسية، ووفقًا لأحدث البيانات، جاءت الأسعار كالتالي بحسب اخر تحديث وهو سعر قابل للتغير المستمر.

أسعار الذهب في مصر



- عيار 24: 4903 جنيهات.

- عيار 21: 4290 جنيهًا.

- عيار 18: 3677 جنيهًا.

- عيار 14: 2860 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34320 جنيهًا.





يعود هذا الصعود إلى عدة عوامل، أبرزها تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي أشارت إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة، مما زاد من جاذبية الذهب كملاذ آمن. كما ساهمت التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى زيادة طلب البنوك المركزية على المعدن النفيس، في تعزيز الأسعار.





على المستوى العالمي، سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,057.21 دولار للأوقية، قبل أن يرتفع بنسبة 0.25% ليصل إلى 30.31 دولار للأوقية. وتأتي هذه الزيادة في إطار اتجاه المستثمرين نحو الذهب كأداة للتحوط من المخاطر الاقتصادية.

تقلبات الأسعار



تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب قابلة للتغيير على مدار الساعة، حيث تتأثر برسوم المصنعية والضرائب المحلية، بالإضافة إلى التطورات العالمية في الأسعار الفورية.

*ارتفاع بنسبة 27% خلال 2024*



من جهة أخرى، شهدت أسعار الذهب الفورية ارتفاعًا بنسبة 27% خلال العام 2024، وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، مما يعكس اتجاهًا قويًا نحو الاستثمار في الذهب كوسيلة للحماية من التقلبات الاقتصادية العالمية.

يظل الذهب أحد أكثر الأصول المالية حساسية للتغيرات الاقتصادية والسياسية، مما يجعله مؤشرًا مهمًا لحركة الأسواق العالمية.