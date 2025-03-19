وزير التنمية العمرانية: سلاح المهندسين يجسد نموذجًا فريدًا في الجمع بين البناء والتعمير والدفاع عن الوطن

ثمن وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور صلاح حامد الولي الدور المحوري الذي تضطلع به القوات المسلحة لا سيما وحداتها الفنية والخدمية وفي مقدمتها سلاح المهندسين الذي يجسد نموذجًا فريدًا في الجمع بين البناء والتعمير والدفاع عن الوطن. جاء ذلك خلال زيارته الثلاثاء لمنطقة أمدرمان العسكرية حيث كان في استقباله اللواء ركن ظافر عمر عبدالقادر قائد سلاح المهندسين، واضاف الوزير ان الزيارة تأتي في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين وزارة التنمية العمرانية والطرق والجسور والمؤسسات الوطنية ذات الصلة. وثمن الوزير الجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر سلاح المهندسين من مهندسين وفنيين ومتخصصين والذين أثبتوا سرعة الاستجابة في عمليات إعادة تأهيل المدن والمناطق المتضررة والتعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يعكس التزام القوات المسلحة الراسخ بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة. ووجه الوزير الشكر لأبطال سلاح المهندسين جنود العطاء والتعمير الذين يسطرون ملاحم البناء كما يسطرون ملاحم الدفاع عن الوطن. سونا

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