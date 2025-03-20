والي شمال دارفور يواصل زياراته الميدانية لأعيان ورموز الخدمة المدنية بالفاشر

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واصل والي ولاية شمال دارفور المكلف، الحافظ بخيت محمد، يرافقه رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام، خالد يوسف أبوورقة، واصل يوم الاربعاء القيام بالزيارات لأعيان ورموز متقاعدي الخدمة المدنية بمدينة الفاشر ،ضمن برنامج التواصل الاجتماعي الذي ابتدرته حكومة الولاية خلال شهر رمضان المبارك لتفقد أحوال الرعية والتعبير عن تقدير الحكومة لصبرهم وصمودهم وبقائهم داخل المدينة.
وعبر مدير التعليم السابق بمحلية الفاشر الأستاذ عبدالرحيم جبارة عن سعادته بزيارة الوالي للوقوف على أوضاع المواطنين وتفقد أحوالهم، مشيراً إلى أن البلاد باتت حاليا في حاجة ملحة لتلاحم الصفوف ونكران الذات بصورة أكبر ، معبراً عن أمله بأن تنتهي الحرب في البلاد ولا تعود إليها مرة أخرى حتى تنشأ الأجيال القادمة في بيئة آمنة، محيياً القوات المسلحة والقوات المشتركة وكافة القوات المساندة لها لصمودها ودفاعها عن الفاشر.
من جانبهما أكد كل من الأستاذ آدم عرفة رائد التعليم التربوي العام والخاص،والتاج حبيب الله، أحد أعمدة العمل البيطري، أكدا أن المواطنين بحاجة إلى مساعدات إنسانية خصوصاً في جانب الغذاء، وأوضحا أن الحصار المفروض على المدينة زاد من معاناة المواطنين.
من الناحية المعيشية بجانب الارتفاع الحاد في أسعار السلع التموينية من قبل التجار كما شددا على ضرورة وضع حد لمظاهر سرقة منازل المواطنين، ومعالجة رواتب معاشيي الخدمة المدنية.
الجدير بالذكر أن الزيارة شملت كل من المعلمين المتقاعدين عبدالرحيم جبارة وسليمان محمد سليمان، والأستاذ والشاعر والإعلامي أحمد يوسف إبراهيم، والأستاذ آدم عرفة، والسياسي والبرلماني، الدومة آدم عبدالله (سكولبا) والأستاذ أبكر أحمد عبدالمجيد، ورائد السلك الكتابي جبريل التجاني، والأستاذ التاج حبيب الله، والقابلة نعمة أرباب، والأستاذ آدم عيسى محمود، والأستاذ إبراهيم آدم ضوا.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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