فحص وختم طن ونصف من الذھب والمشغولات المحلية بمواصفات نهر النيل

أوضح الدكتور أحمد سيد أحمد عمر مدير الھيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بقطاع نھر النيل أن القطاع قام بفحص وختم طن ونصف من الذھب والمشغولات المحلية فى الستة أشھر الماضية وذلك تأكيدا لدور الھيئة فى عملية الرقابة على الذھب وضمان مطابقتھا للمعايير الدولية.

وقال د. أحمد (لسونا) أن قسم دمغ المصوغات يقوم بالدور الرقابي على المعادن النفيسة وفقا لقانون المعادن النفيسة و الاحجار الكريمة لتحديد العيارات للمعادن النفيسة من ذھب وفضة والختم للانتاج المحلي من سبائك ومشغولات وأن عملية التحليل تتم عبر جھاز (XRF) الاشعة السينية والطريقة الكيميائية والختم يتم بجھاز الليزر والختم اليدوي.

وتناشد الھيئة الالتزام بعدد من الموجھات لأصحاب المحلات وعرض الذھب متمثلة في عدم عرض الذھب بدون ختم الھيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ما يعرض صاحبة للمسألة القانونية.

وقال ان علي أصحاب المحلات عدم شراء الذھب من أصحاب الورش والموزعين مالم يتم ختمه من المواصفات وعلى اصحاب الورش تجويد عملھم وعدم ختم أو اشارة بھا رقم او عبارة على المشغول واذا تم ذلك سوف يعرض نفسة للمسألة القانونية.