شكرا لقرائتكم خبر عن خفض 360 ألف طن سنويا من الانبعاثات الكربونية.. أهم المعلومات عن مشروع الألواح الخشبية والان مع تفاصيل الخبر

تتضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذا للمحور الخامس خفض الإنبعاثات حيث يتضمن مشروع انتاج الالواح الخشبية من قش الأرز الذي يعمل تجريبيا وسيدخل الانتاج التجاري في غضون عدة اشهر ، ويعتبر اهم مشروع من حيث كمية الانبعاثات الكربونية التي سيسهم في تخفيضها بواقع 360 الف طن سنويا.

وفيما يلى أهم المعلومات عن مشروع انتاج الألواح الخشبية وكانت كالتالى ..



-دخول المشروع مرحلة التشغيل التجريبى.

2- ويستعد المشروع للتشغيل التجارى هذا العام في غضون عدة اشهر.

3-إنتاج 205 آلاف متر مكعب من الالواح الخشبية لصناعة الأثاث والأرضيات.



4- الاستفادة الاقتصادية من قش الأرز وتجنب الاضرار البيئية للتخلص منه.

5-ويعمل مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) بالبحيرة علي تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية متمثلة فى قش الأرز واستخدامه كمادة خام رئيسية لإنتاج منتج ذو قيمة مضافة مرتفعة مثل الألواح الخشبية متوسطة الكثافة.

6-كما سيقوم بسد جانب كبير من الاحتياجات المحلية وإحلال نسبة كبيرة من الواردات من هذا المنتج وتوفير النقد الأجنبى ووضع مصر على خريطة المنافسة العالمية في تصنيع أخشاب.