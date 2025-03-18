شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من جنى الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات ومتوسط الإنتاجية 8 قنطار للفدان والان مع تفاصيل الخبر

انتهت عملية جنى حوالي 2000 فدان من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات، وجارى نقل الأقطان التي تم جنيها إلى محلج ابو تيج بمحافظة أسيوط حوالي 800 كيلو متر من مكان الزراعات، وذلك بهدف الحفاظ على الأقطان من التلوث وحلجها أولا بأول تحت إشراف الدكتور سعيد عبد التواب ،الخبير العالمى في زراعة الأقطان بالمناطق الصحراوية .

أوضحت المصادر ان إنتاجية الأقطان خلال الزراعات الحالية تتراوح من 8 لـ9 قنطار للفدان ،بمتوسط نحو 8 قنطار للفدان وهي إنتاجية أقل من المستهدف وأقل من الإنتاجية العالمية التي تصل لضعف هذا الرقم تقريبا ، نظرا للظروف التي أحاطت بعملية الزراعات هذا العام، مما يتطلب تلافى كل تلك العقبات في الزراعات الجديدة، وفتح المجال للقطاع الخاص للدخول في الزراعة والتوسع فيها حتى يتم تطبيق الخطة بزراعة نحو 150 ألف فدان سنويا.

وكان المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا مفصلًا حول سير العمل في مشروع زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات، من شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، و التي تتولى - للعام الخامس على التوالي - تنفيذ مشروع زراعة القطن قصير التيلة، وتوفير البذور ومعدات الزراعة والحصاد، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي قامت بتوفير الأراضي المستصلحة والمياه والأيدي العاملة .

وكشفت المصادر لـ"الخليج 365" أنه حتى الآن لم يتم تحديد المساحة الجديدة التي سيتم زراعتها الموسم المقبل خاصة أنه من المقرر بدء الزراعات الجديدة خلال 40 يوما فقط، وبالتالي من المهم استيراد البذرة وتحديد المساحة والبدء الفعلي في الإجراءات الجديدة ؛لضمان الزراعة في الوقت المناسب وعدم تأخر الزراعة كما حدث خلال الزراعات العام الجاري.

وتستهدف الحكومة زراعية نحو 150 ألف فدان من الأقطان القصيرة التيلة خلال 3 سنوات بحيث يبدأ الموسم القادم بزراعة 50 ألف فدان ثم الموسم الذى يليه 100 ألف فدان، ‏ثم زراعة 150 ألف فدان فى الموسم الثالث.

ووفق المصادر فإن هذا الأمر يحتاج لتضافر كافة الجهود، ‏بداية من الجهات التى توفر التمويل سواء البنوك أو شركات والجهات التى توفر الأراضى والجهات التى توفر المعدات من أجل أن يكون هناك تكامل فى التجربة، مع توفير العديد من عوامل نجاح خطة التوسع فى زراعة الاقطان قصيرة التيلة بالأراضى الجديدة.