واصل رئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش السوداني, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, عادته في التواضع وكسر “البروتوكول” مع أفراد الشعب السوداني. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو جرى تداوله حديثاً, قائد الجيش, وهو ينزل من سيارته بأحد الشوارع بمدينة بورتسودان, ليشارك شباب يقيمون إفطارا رمضانيا في الشارع العام الأكل. الشباب تفاجأوا برئيس مجلس السيادة وهو ينزل من سيارته بتواضع كبير رفقة حرسه الشخصي ليشاركهم إفطارهم الرمضاني والتقاط صور معهم. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين, فقد أطال الجمهور الغزل في رئيس مجلس السيادة وكتب أحدهم: (الكاهن فراسة وشجاعة بس ما بنقول غير ربنا يحفظك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة السوداني يواصل كسر “البروتوكول” ويفاجئ شباب بمدينة بورتسودان بمشاركتهم الإفطار في الشارع العام وسط دهشتهم وإعجاب جمهور مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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