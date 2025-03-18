مولانا الفاتح طيفور يتفقد النيابات العامة بالخرطوم

وصل صباح اليوم معالي النائب العام، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني لخرطوم في إطار جولاته التفقدية للنيابات العامة بالمركز والولايات،

يرافقه مساعد النائب العام، مولانا ياسر محمد أحمد، وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق، إلى جانب عدد من قيادات النيابة العامة.

وكان في استقباله عند مدخل الولاية مولانا امتثال الرشيد، رئيس النيابة العامة بقطاع أم درمان شمال، ومولانا سيف العبد، رئيس النيابة العامة بقطاع بحري، ومولانا سليمان عمدة هجانة، رئيس النيابة العامة بقطاع أم درمان وسط، إلى جانب عدد من أعضاء النيابة العامة بالولاية.

وخلال زيارته، عقد معالي النائب العام اجتماعًا تنويريًا مع لجنة أمن ولاية الخرطوم، بحضور الأستاذ أحمد عثمان حمزة، والي الولاية، حيث ناقش سير العمل الجنائي والتحديات التي تواجهه، وسبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

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