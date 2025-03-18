الملكة رانيا تقيم مائدة إفطار رمضان مع سيدات الأردن بمادبا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 10:23 صباحاً - الملكة رانيا حريصة منذ بداية شهر رمضان الكريم، على مشاركة أهل الأردن؛ سيدات وشباب وشبَّات، إفطار رمضان، فبعد أن شاركت مجموعة شباب الإفطار في قصر الحسينية منذ أيام قليلة، انضمت أمس أيضًا إلى إفطار خر مع سيدات الأردن.

الملكة رانيا مع سيدات مأدبا

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أقامت الملكة رانيا العبدالله أمس مائدة إفطار رمضان مدينة مأدبا الأردنية، وذلك وسط عبق التاريخ، والمعمار الأثري الذي مر عليه آلاف السنيين، وحضر الإفطار عدد كبير من الناشطات في عدد من المجالات.

ونشرت الملكة رانيا صورة من الإفطار، وعلقت عليها قائلة: "إفطار اليوم في مادبا .. على الخير التقينا وعلى المحبة تودعنا".

كما قالت في كلمتها خلال الإفطار: "رمضان مبارك وتقبل الله طاعاتكم، دائماً أقول إن مأدبا نموذج للتنوع والأصالة والجمال، نرى فيها تاريخ عمره آلاف السنيين ترويه متاحفها وآثارها وحاراتها"، وأضافت: "الفسيفساء التي نراها بكل زاوية من زوايا مأدبا ليست مجرد آثار تحكي تاريخ هذه الأرض، بل هي هوية مأدبا للتعريف عن نفسها. وشكراً لمأدبا على كل الجمال والخير الذي تقدمه والتي لطالما أعطت من قمحها وخير سهولها".

الملكة رانيا في إفطار جماعي

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نشرت الملكة رانيا العبدالله مجموعة صور من إفطارها في قصر الحسينية، حيث اجتمعت مع عدد من الشابات والشباب العاملين في قطاعات مختلفة، وتبادلت معهم أطراف الأحاديث حول أعمالهم وأنشطتهم في مجالات اختصاصهم.

وعلقت على المنشور قائلة: "إفطار وأفكار وطموحات كبيرة. كل مرة بلتقي الشباب بتعلم شيء جديد. كل عام وأنتم من نجاح لنجاح".

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الملكة رانيا والملك عبدالله مع العائلة في إفطار رمضان

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شاركت الملكة رانيا العبدالله مقطع فيديو يجمعها والملك عبدالله الثاني مع أفراد العائلة الأردنية الهاشمية، ظهر فيه ولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوة الحسين، الأميرة منى والدة الملك عبدالله الثاني، الأمير هاشم، الأميرة سلمى، بالإضافة لأعضاء آخرين من العائلة الأردنية الهاشمية، بينما لم تظهر الأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس.

وفي إحدى لقطات الفيديو، تُمسك الملكة رانيا هاتفها المحمول به صورة للأميرة إيمان بنت الحسين، في حين تظهر الملكة والملك يتبادلان أطراف الحديث مع باقي العائلة في جوٍ عائلي.

وعلقت الملكة رانيا على مقطع الفيديو بكلمات تمس القلب جاء فيها: "من أجمل النعم لمة العائلة على الحب والألفة.. رمضان كريم عليكم وعلى أحبابكم".

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