خاص لـ الخليج 365: في يوم الأم كيف هنأ الفنانون والفنانات أمهاتهم؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مارس 2025 11:50 مساءً - يحتفل العالم بيوم الأم بتاريخ 21 مارس من كل عام، وذلك لتكريم الأمهات وتقديراً لهن على ما قدمنه، ولأن الأم تلعب دوراً كبيراً في تربية أبنائها وإخراجهم إلى العالم، وتظهر جهودها التي تبذلها من أجل هؤلاء الأبناء على المجتمع، وفي هذا اليوم يوجه الكثير رسائل وكلمات إلى الأم..

"الخليج 365" التقت عدداً من الفنانات والفنانين ووجهوا رسائل لأمهاتهم وأمهات العالم فماذا قالوا؟.

كل سنة والأمهات طيبات

بداية شاركت الفنانة ريم أرحمة قائلة" أقول لأمهات العالم، كل عام وأنتن طيبات وعيد "أمي" بإذن الله بالجنة يكون أفضل".

الجنة تحت أقدام الأمهات

أما الفنانة هبة الحسين بدأت تهنئتها بقولها : أمي حبيبتي الله يحفظها ويطول بعمرها ويشفيها يا رب، تعبت كثيراً حتى أصل أنا وشقيقاتي وأشقائي إلى ما نحن عليه الآن، وأدعو لها أن يجازيها الله كل خير ويقوينا، وأن نكون بارّين بها وأحبها والجنة تحت أقدامها، وأنا أقبّل أقدامها تقديراً لها.

أتمنى للأمهات الصحة والسعادة

فيما قالت الفنانة علياء محمد:" في يوم الأم أقول لأمي كل عام وأنت بخير، وإن شاء الله يارب كل أيامك سعادة وأفراح وصحة وعافية، وكل عام وأمهات العالم بألف خير.

لا توجد كلمة توفّيها حقها

وقالت الفنانة ريم النجم:" في يوم الأم أعتقد لا توجد كلمة تجازي الأم فضلها أو توفيها حقها، وأنا أم وأشعر بشعور الأمهات وما يفعلنه مع أبنائهن، فإذا غضبت الأم غضبت الدنيا من أجلها، وأقول للجميع اهتموا بأمهاتكم، والله يحفظ أمهاتكم وجميع أمهات العالم.

كل حدث سعيد وراءه أم

فيما تحدث الفنان محمد القس عن أمه وأنها سبب سعادته بدعائها له قائلاً :" أمي حبيبتي كل شيء حدث جميل لي في حياتي كان بسبب دعاء أمي لي، وأتذكر قبل حصولي على الجنسية السعودية كنت أكلم والدتي بالهاتف وكانت تدعو لي، وبمجرد أن أغلقت هاتفي جاءني خبر حصولي على الجنسية، وأنا مقتنع أن كل شيء جميل في حياتي أمي كانت سبباً فيه، وأدعو الله أن يطول عمرها ويطول عمر أمهات العالم، ومن توفّت أمه بركتها سترافقه أينما كان وأينما حل.

كل سنة وهن طيبات

وهنأ الفنان صهيب قدس والدته وأمهات العالم قائلاً :" كل سنة وأنتن طيبات والله يحفظكن إن شاء الله لأبنائكن، ومن هذا المكان ومن خلال "الخليج 365" أستغل حضوري وأقول لوالدتي "كل سنة وانت طيبة يا أمي ".

الأم لها كل الاحترام والطاعة

أما الفنان دريعان الدريعان فبدأ حديثه قائلاً: "كل عام وجميع الأمهات بألف خير، والأم هي أعظم شيء في هذه الدنيا، ونقول لأمهاتنا سامحونا إذا حدث منا تقصير، وإن شاء الله نوفيكن حقكن من الاحترام والطاعة، والأم تستاهل، و كل عام وأمي بخير".

الأم مصدر السعادة

وقال الفنان مشعل المطيري "والله ما أعتقد أن هنالك كلمة ممكن توفي الأمهات حقهن وأقول لكل الأمهات الله يعطيهن العافية، وأعتقد أنهن مصدر السعادة لنا وكل عام وأنتن بخير".

الأم سر السعادة

وهنأت الفنانة مريم حسين أمهات العالم قائلة: "الله يحفظكن لنا ويديمكن في حياتنا ولا يحرمنا منكن يا رب العالمين، أنتن سر نجاحنا، بسبب دعائكن وبفضل الله علينا نحن سعداء وناجحون".

أمي تتذكر فتبتسم

فيما قال الفنان والمنتج قاسم الشافعي الذي ولد في أول رمضان: "يصادف يوم ولادتي هو ليلة رمضان، فأنا أقول دائماً في كل عام ليلة رمضان تتذكر أمي أنها ولدتني فتبتسم.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».