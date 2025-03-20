إنقاذ "حنة" من الموت و عتاب يجمع بين "خضر، نصار" .. أبرز أحداث الحلقة 20 من العتاولة 2

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مارس 2025 11:50 مساءً - عُرضت مساء اليوم الحلقة الـ 20 من مسلسل "العتاولة 2" والذي تدور أحداثه في إطار من التشويق، ويُشارك ببطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده، باسم سمرة، زينة.
كما شهدت أحداث الحلقة مُقابلة بين "شادية" و "يوسف" الذي هددها بمقطع فيديو لها تم تصويره داخل الكوافير، للضغط عليها ليتم زواجهما خلال أيام وإلا سيجعل أشقاءها العتاولة يُشاهدوا مقطع الفيديو، إلا أن "شادية" واجهته ولم تستجب لتهديده.
وبنفس الوقت يذهب البلطجي الذي إستعان به أبناء رجل الأعمال "عزمي" إلى منزل "حنة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة زينة لإجبارها على التوقيع على تنازل عن ميراثها من رجل الأعمال "عزمي" ويأكل البلطجي من الطعام مع دخول العتاولة "خضر، نصار" إلى المنزل وينقذان "حنة" من البلطجي الذي يتوفى نتيجة تناوله الطعام المسمم، ويعلمان عقب ذلك بأن "زينب" هي من وضعته في الطعام.
ليؤكد له "نصار" والذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد السقا بأنه لا يستطيع أن يغضب منه وأنه دومًا يُحبه ولكنه يلوم عليه بإتخاذ القرارات الاخيرة من نفسه.
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"شادية" تواجه "يوسف" بعد تهديده لهاخلال أحداث الحلقة العشرون من مسلسل "العتاولة 2" عبرت "شادية" شقيقة العتاولة والتي تُجسد شخصيتها الفنانة مريم الجندي عن مشاعرها المُتضاربة تجاه كل من "عاطف" وخطيبها الحالي "يوسف" ولا تعلم تُحب أي منهما بشكل حقيقي.
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كما شهدت أحداث الحلقة مُقابلة بين "شادية" و "يوسف" الذي هددها بمقطع فيديو لها تم تصويره داخل الكوافير، للضغط عليها ليتم زواجهما خلال أيام وإلا سيجعل أشقاءها العتاولة يُشاهدوا مقطع الفيديو، إلا أن "شادية" واجهته ولم تستجب لتهديده.
إنقاذ "حنة" من الموت على يد العتاولةوعلى جانب أخر جاء من ضمن أحداث الحلقة ذهاب "زينب" والتي إتفقت مع "عدولة" والتي تجسد شخصيتها الفنانة نسرين أمين إلى منزل "حنة" لتعطيها الطعام الذي يوجد به السم الذي يودي بحياتها.
وبنفس الوقت يذهب البلطجي الذي إستعان به أبناء رجل الأعمال "عزمي" إلى منزل "حنة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة زينة لإجبارها على التوقيع على تنازل عن ميراثها من رجل الأعمال "عزمي" ويأكل البلطجي من الطعام مع دخول العتاولة "خضر، نصار" إلى المنزل وينقذان "حنة" من البلطجي الذي يتوفى نتيجة تناوله الطعام المسمم، ويعلمان عقب ذلك بأن "زينب" هي من وضعته في الطعام.
"خضر" يعترف لـ"نصار" بأنه تسبب في كل ما حدث لهمكما جاء ضمن أحداث الحلقة عتاب حدث بين الشقيقين "خضر، نصار"، حيث إعتذر "خضر" والذي يُجسد شخصيته الفنان طارق لطفي إلى "نصار" عما بدر منه وما وصلت إليه الأمور، مؤكدًا بأن والدهما قد أوصى "خضر" بأن يقف بجانب أخيه دومًا وطالبه بأن يغفر له ما فعله.
ليؤكد له "نصار" والذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد السقا بأنه لا يستطيع أن يغضب منه وأنه دومًا يُحبه ولكنه يلوم عليه بإتخاذ القرارات الاخيرة من نفسه.
تفاصيل مسلسل "العتاولة 2"يُذكر أن أحداث الموسم الثاني من "العتاولة" تدور في إطار من التشويق والإثارة، والمسلسل يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.
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ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».