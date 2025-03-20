ميمي جمال تتحدث عن "العتاولة 2" والأعمال التي شاركت بها في رمضان 2025

ميمي جمال تؤكد بأن عملها مع فيفي عبده وفريدة سيف النصر أسعدها كثيرًا

ميمي جمال تتحدث عن عملها للمرة الأولى مع الفنان أكرم حسني

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مارس 2025 10:19 مساءً - يشهد موسم درامامُشاركة الفنانةفي ثلاثة مسلسلات ما بين الإجتماعي والكوميدي والدراما الشعبية، حيث شاركت الفنانة ميمي جمال ببطولة مسلسل "كامل العدد++" أمام الفنانة، ومسلسل "الكابتن" من بطولة الفنانومسلسل "العتاولة 2" والذي يشارك ببطولته عدد كبير من الفنانين.وتحدثت الفنانة ميمي جمال خلال لقاءها ببرنامج "إحنا لبعض" عن مُشاركتها بأكثر من عمل خلال موسم دراما رمضان 2025 قائلة بأن مُشاركتها في الموسم الثالث من "كامل العدد" جاء لأنها تُجسد شخصية أحد افراد العائلة التي تدور أحداث المسلسل حولها.كما تحدثت أيضًا الفنانة ميمي جمال عن مُشاركتها بالتمثيل في الموسم الثاني من مسلسل "العتاولة" وإختلاف التمثيل أمام كل من الفنانة فيفي عبده والفنانة فريدة سيف النصر، حيث أكدت بأنها تُحب الفنانتين وقد تعاونت مع الفنانة فريدة سيف النصر العام الماضي وكان عملهما جيد جدًا، وأضافت بأن تعاونها مع الفنانة فيفي عبده ليس جديدًا حيث جسدا من قبل بطولة العديد من الأعمال الفنية مؤكدة بأنها إنسانة جميلة ولديها خفة ظل وتضيف قيمة للعمل وكانت إضافة قوية للموسم الثاني من "العتاولة".وعن غياب بعض الفنانين الذين شاركوا في الموسم الاول من "العتاولة" ولم يُشاركوا في الموسم الثاني أوضحت بأن هُناك بعض الفنانين أدوارهم قد إنتهت مثلما حدث مع الشخصية التي تُجسدها الفنانة مي كساب حيث تم القبض عليها بالموسم الأول وإنتهى الدور عند ذلك.وعن تعاونها مع الفنان أكرم حسني ببطولة مسلسل "الكابتن" قالت الفنانة ميمي جمال بأنه العمل الفني الأول الذي يجمعها بالفنان اكرم حسني وهي تعلم بأنه صاحب خفة ظل كبيرة وإنسان مثقف ويفهم العمل جيدًا، وسعيدة بالتعاون معه ببطولة المسلسل.يُذكر أن الفنانة ميمي جمال كانت قد حققت حضورًا قويًا بموسم درامًا رمضان 2025 من خلال مُشاركتها ببطولة ثلاثة مسلسلات حققت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور بالوطن العربي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».