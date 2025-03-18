شكرا لمتابعة خبر عن أستاذ تاريخ: اليهود لا يعترفون بعيسى ويعتبرونه ابنًا غير شرعي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور عبدالرحمن السليمان، أستاذ الترجمة والتاريخ وعلم الكلام في جامعة لوفان ببلجيكا، أن السردية اليهودية لسيدنا عيسى، لا تعترف به كمسيح.

وقال السليمان خلال لقائه في برنامج “الليوان” المُذاع عبر قناة روتانا خليجية: “السردية اليهودية قصيرة جدًا ولا تعترف بعيسى مسيحًا، بل تؤمن بقدوم مسيح من آل داوود في آخر الزمان لرفع الظلم والجوع عن الأرض وإنشاء ملكوت السماء”.

وأردف: “في المقابل، السردية الإسلامية تعترف بعيسى كمسيح، لكن اليهود لا يعترفون به وينتظرون مسيحهم الذي سيظهر في وقت ما”.

وأضاف: “موسى بن مأمون، أحد أبرز الفلاسفة وأعلام اليهود، يرى أن عيسى هو السبب في شتات اليهود ومعاناتهم عبر التاريخ، بينما هناك كتاب آخر يعتبره طفلًا غير شرعي ودجالًا وليس نبيًا، مما يؤكد أن اليهود لا يعترفون بنبوته”.

كما أشار إلى أن اليهودية بشرت بالمسيح، لكن بعض السرديات الدينية ترى أن المستقبل سيكون أفضل بقدومه، ومع ذلك، إذا ظهر شخص وادعى أنه المسيح أو المهدي، فإنهم لا يعترفون به، مما يعكس تناقضًا كبيرًا في تاريخ الديانات”.