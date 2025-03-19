شكرا لمتابعة خبر عن المرور يدعو للاستفادة من فترة تمديد تخفيض المخالفات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعا المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد منصور الشكرة، الجميع للاستفادة من مهلة تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة قبل نهاية 18 أبريل من هذا العام.

وقال الشكرة خلال مداخلة مع برنامج الراصد علي قناة الإخبارية: ” الإدارة العامة للمرور تدعو جميع مواطني مجلس التعاون للاستفادة من فترة تخفيض قيمة المخالفات المرورية المتراكمة علي مرتكبيها قبل نهاية 18 أبريل من هذا العام”.

وتابع: ” الإعفاء قدره 50 ٪ من قيمة المخالفة المرورية، قبل انتهاء فترة التمديد، ويمكن سداد المخالفات المرورية دفعة واحدة أو بشكل جزئي عن طريق الوسائل المتاحة للسداد”.